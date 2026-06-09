"Me quitaron todo": Pollo Castillo sufrió millonario embargo por deuda del CAE

El influencer Benjamín "Pollo" Castillo reveló que la Tesorería General de la República (TGR) le embargó todo el dinero de su cuenta bancaria a raíz de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En el podcast "Al Borde" de Once Stream, el creador de contenido explicó que había estudiado Ingeniería Civil Industrial y tardó un año más de lo estimado en terminar la carrera, por lo que "salió entre $40 y $45 millones, más la morosidad y todo".

"Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar y que tenía que hacer. Tengo deuda, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas", agregó.

En este contexto, la figura de redes sociales indicó que jamás le llegó una notificación formal sobre el avance del proceso judicial, por lo que se dio cuenta de la situación al detectar movimientos en sus cuentas bancarias asociadas al embargo.

"Entre que llamé a un abogado y al contador, llego en la noche y digo: 'Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago' para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%. Después caché que toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE", relató.

Otakín se entera de su situación con el CAE

Tras escuchar el relato de Castillo, Rodrigo "Otakín" Fernández admitió que también mantiene una deuda pendiente relacionada al CAE.

"Tuve CAE, financió CAE como un año de carrera. Son como $2,6 millones que debo. Pretendo pagarlo con la plata del reality, pero si no me llega antes del 15 de julio, cagué poh", declaró.

Sin embargo, la mayor sorpresa que se llevó el exparticipante de "El Internado" fue cuando revisó su bandeja de correo electrónico, donde encontró un mensaje con el asunto "Resolución de cobranza judicial".

Asimismo, Fernández mencionó que este incluía un documento donde se mencionaba una demanda con embargo. Fue en ese momento, en plena transmisión, cuando los presentes le explicaron que ya había sido notificado formalmente de una resolución judicial relacionada con la deuda.