Médico del hijo de Cindy Crawford le recetaba ketamina pese a sus problemas con esa sustancia

El médico del fallecido Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, le recetaba ketamina a pesar de los problemas que tenía con ese tipo de sustancias, informó TMZ.

Según el medio especializado en noticias de sociedad, personas que mantenían contacto habitual con Presley y que tienen conocimiento directo de los hechos aseguran que un médico le administraba ketamina, aun sabiendo que sufría problemas de drogadicción.

La ketamina puede utilizarse para tratar la adicción a las drogas, aunque ese no es el uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, recordó TMZ.

Según las fuentes consultadas por el medio, la ketamina suponía un problema recurrente para Presley, y sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia y consideran que debería ser procesado.

La autopsia de Gerber, fallecido en un centro de rehabilitación de Los Ángeles a los 27 años, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales, según el Departamento del Médico Forense (DME) de la ciudad californiana.