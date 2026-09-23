Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.7°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Médico del hijo de Cindy Crawford le recetaba ketamina pese a sus problemas con esa sustancia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Presley Gerber, de 27 años, falleció el pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Santa Mónica.

Médico del hijo de Cindy Crawford le recetaba ketamina pese a sus problemas con esa sustancia
 EFE

Sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia y consideran que debería ser procesado.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El médico del fallecido Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, le recetaba ketamina a pesar de los problemas que tenía con ese tipo de sustancias, informó TMZ.

Según el medio especializado en noticias de sociedad, personas que mantenían contacto habitual con Presley y que tienen conocimiento directo de los hechos aseguran que un médico le administraba ketamina, aun sabiendo que sufría problemas de drogadicción.

La ketamina puede utilizarse para tratar la adicción a las drogas, aunque ese no es el uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, recordó TMZ.

Según las fuentes consultadas por el medio, la ketamina suponía un problema recurrente para Presley, y sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia y consideran que debería ser procesado.

La autopsia de Gerber, fallecido en un centro de rehabilitación de Los Ángeles a los 27 años, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales, según el Departamento del Médico Forense (DME) de la ciudad californiana.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada