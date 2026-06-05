Muere Anthony Head, actor de "Ted Lasso" y "Buffy, la cazavampiros"

El actor Anthony Head, que apareció en series como "Ted Lasso" o "Buffy, la cazavampiros", murió este viernes a los 72 años.

"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anothy Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", escribieron sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, en una nota remitida a la agencia de noticias británica Press Association.

Head saltó a la fama gracias a su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense "Buffy, la cazavampiros" ('Buffy the Vampire Slayer') entre 1997 y 2003, y en los últimos años participó en la comedia futbolística "Ted Lasso" dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C.

También tuvo papeles pequeños en otras series como "Doctor Who" o "Merlín'" y cameos en películas como "La dama de hierro" ('The Iron Lady', 2011), "Percy Jackson y el mar de los monstruos" ('Percy Jackson: Sea of Monsters', 2013), entre otras.

Las hijas del actor dijeron que Head "amaba" su trabajo y siempre se sintió "increíblemente afortunado" por poder trabajar con gente con mucho talento, y aseguraron que sus "amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó" lamentarán su fallecimiento.

Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.