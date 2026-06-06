Muere el actor Julio Jung a los 84 años

La mañana de este sábado murió el destacado actor chileno Julio Jung a los 84 años de edad.

Según confirmó la familia a The Clinic, el fallecimiento ocurrió en el hogar de ancianos Buonavita Chicureo, en donde se encontraba desde hace tres años.

El actor inició su carrera en los 60 y luego del Golpe de Estado de 1973 se fue con su familia a Venezuela, donde también trabajó en obras y producciones audiovisuales.

Volvió a Chile a mediados de los '80 y en los '90 se hizo reconocido por participar en el programa "Mediomundo" de Canal 13. Posteriormente protagonizó películas como "Coronación" y "Cachimba".

También participó en político, siendo concejal de Providencia entre 1996 y 2000, y entre 2016 y 2021.