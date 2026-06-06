Muere el actor Julio Jung a los 84 años
El actor se encontraba en un hogar de ancianos desde hace tres años.
El actor se encontraba en un hogar de ancianos desde hace tres años.
La mañana de este sábado murió el destacado actor chileno Julio Jung a los 84 años de edad.
Según confirmó la familia a The Clinic, el fallecimiento ocurrió en el hogar de ancianos Buonavita Chicureo, en donde se encontraba desde hace tres años.
El actor inició su carrera en los 60 y luego del Golpe de Estado de 1973 se fue con su familia a Venezuela, donde también trabajó en obras y producciones audiovisuales.
Volvió a Chile a mediados de los '80 y en los '90 se hizo reconocido por participar en el programa "Mediomundo" de Canal 13. Posteriormente protagonizó películas como "Coronación" y "Cachimba".
También participó en político, siendo concejal de Providencia entre 1996 y 2000, y entre 2016 y 2021.