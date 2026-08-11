Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz hablaron de los despidos en "Hay que decirlo": "A todos nos han echado"

Los animadores Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz se refirieron en pantalla a los recientes despidos que se vivieron en su programa "Hay que decirlo" de Canal 13.

La semana pasada los panelistas Gisella Gallardo y Manu González, además de Alexandra Vidal, fueron desvinculados del espacio de farándula.

Este lunes los conductores hicieron una pausa en la pauta para hablar de sus excompañeros. "En el caso de Gisse yo estuve con ella el viernes, le di un abrazo", señaló Nacho Gutiérrez, quien agregó que Manu González "fue tremendamente profesional".

"Hizo el último programa como si nada. Nos informó terminando el programa. El viernes cantamos, bailamos y él decidió no despedirse", sostuvo Gutiérrez. "Les mandamos un abrazo enorme a los dos. Tremendas personas. Ya vamos a tener una despedida todos juntos", concluyó el periodista.

Por su parte Pamela Díaz aseguró que "a todos nos han echado, a mí me han echado de todos los canales".

"Quiero aclarar algo. Nadie sabía del equipo. Son decisiones que toma la gente de arriba, son problemas de ellos, una no sabe. Hay nuevos proyectos, nuevas cosas, pero no les podemos decir más que eso", intentó explicar Pamela Díaz.