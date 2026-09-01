Naya Fácil le quitó el rosado a su lujoso auto: "Ya no soy una niña, soy una mujer"

La influencer Naya Fácil generó múltiples comentarios en redes sociales al mostrar el cambio de color de su Tesla Cybertruck, quitándole el característico rosado, una decisión que, explicó, forma parte del inicio de su nuevo estilo de vida trasladándose a su lujoso penthouse en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la figura de redes sociales sinceró que siempre tuvo el sueño de tener un auto rosado porque nunca logró tener el famoso auto de la muñeca "Barbie".

"Sané ese trauma de mi infancia, lo disfruté, tuve cuatro años el auto rosado y fue un sueño cumplido, pero hoy ya no soy una niña, soy una mujer", explicó en el registro dirigido a sus "facilines", como denomina a sus seguidores.

Ahora, Nayadeth Neculhueque -nombre real de Naya Fácil- mostró que su lujoso auto bautizado como "Nayatruck" ahora es de color blanco, "el color de la paz".

"El color blanco llega a mi vida a entregarme tranquilidad y a mostrar la nueva Naya que soy hoy en día", señaló, aunque sí reconoció que dejar atrás el color rosado del vehículo fue "una decisión difícil".

Sin embargo, hizo las paces con el resultado y declaró estar "feliz de decirle adiós al rosado y hola al blanco".

La comentada compra de la propiedad de tres pisos en el exclusivo sector generó críticas por parte de sus nuevos vecinos por grabar sus viviendas y exponer la seguridad del barrio.