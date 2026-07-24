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Tópicos: Magazine | Personajes

Naya Fácil protagonizó choque al salir de su casa: compartió registros del incidente

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La creadora de contenido impactó con su Cybertruck a uno de sus vecinos en La Reina.

Naya Fácil protagonizó choque al salir de su casa: compartió registros del incidente
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Naya Fácil protagonizó un accidente de tránsito menor mientras salía en reversa de su casa en la comuna de La Reina. 

La creadora de contenidos, que ha estado en el ojo público tras comprar un lujoso penthouse en El Golf, impactó a otro vehículo a bordo de su polémica Cybertruck, causando daños en la puerta trasera y sin manilla para abrirla. 

"Puta la huea, choqué (sic)", partió diciendo en el registro, que ella misma compartió en su cuenta de Instagram. 

Por su parte, el afectado respondió: "Me chocó; iba saliendo. ¿Tú me vas a pagar, cierto? Esto va a quedar entre los dos; yo no le voy a decir a la prensa". 

"Sí, sí, de hecho, igual lo estoy grabando; si fue culpa mía, tengo que hacerme responsable de esto", reconoció la personalidad de internet. 

Posteriormente, compartieron sus contactos y el hombre incluso le pidió una selfie. "Discúlpeme, ¿Ya? Son cosas que tienen solución", recalcó Naya, obteniendo una compresiva respuesta del vecino. 

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