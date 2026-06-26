Olvidó al "Mago" Jiménez: Disley Ramos confirmó nueva relación en "Fiebre de Baile"

Disley Ramos confirmó que dejó atrás al exfutbolista Luis "Mago" Jiménez al anunciar durante su participación en "Fiebre de Baile" que se encuentra en una nueva relación.

Fue en el programa de baile de CHV donde la ex "Mundos Opuestos" reveló que, finalmente, el coqueteo televisivo con su compañero Claudio Valdivia pasó a ser algo más serio, siendo actualmente su pareja.

Luego de su presentación, la influencer reflexionó sobre su anterior relación con el exdeportista, asegurando que "con Luis avanzamos rápido porque estábamos en un contexto distinto, que es el encierro, donde las emociones se viven a mil. Un día se vive como una semana, las emociones se intensifican. Por lo tanto, creo que lo que rápido empieza, rápido termina".

Y agregó: "Por eso me he tomado el tiempo con Claudio, para conocerlo bien, pero creo que Claudio tiene todas las características y, hoy en día, él sí me hace brillar y sí me hace sacar mi esencia real".

"Para mí (Claudio) es, en este minuto, mi pareja. O sea, no estoy conociendo a nadie más", ratificó la exchica reality, entre aplausos de la audiencia y la sonrisa en cámara del hermano del exfutbolista Jorge Valdivia.