Ordenan embargo de bienes de Carla Ballero por deuda laboral: debe más de $45 millones

La modelo Carla Ballero enfrenta un nuevo problema legal luego de que la justicia ordenara el embargo de sus bienes debido a una deuda laboral.

Según los antecedentes del caso, la exasesora del hogar Sandra Navarro reclama a la figura televisiva el pago de una liquidación laboral que se arrastra hace años y que superaría los $45 millones.

Tras recurrir a los tribunales para exigir el pago, la justicia habrá autorizado al uso de la fuera pública y un eventual allanamiento en caso de que existiera una oposición para llevar a cabo el procedimiento.

"En este juicio se sancionó con lo que se llama 'nulidad del despido'. Con cada mes que pase, se va aumentando un mes de sueldo a la deuda. Por eso, la deuda hoy en día está cercana a los 45 millones de pesos", explicó la abogada Lya Rojas, representante de Navarro, al programa "Zona de Estrellas".

En este contexto, la parte demandante explicó que recientemente se trató de "embargar bienes a Carla Ballero, pero sin éxito. Fue un receptor judicial al lugar para embargar los bienes, pero como no se le permitió el acceso, se pidió el auxilio de la fuerza pública".

"Si no se llega a un acuerdo con la demandada, se puede pedir el remate", añadió Rojas, señalando que el siguiente paso sería retener $12 millones que un canal de TV debe pagarle a Ballero.