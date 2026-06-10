Otakín por deuda del CAE: "Pensé que el Gobierno anterior lo iba a condonar"

El anti-influencer Rodrigo Fernández, mejor conocido como Otakín, se enteró en una transmisión en vivo que sería embargado por deber el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Durante la transmisión del podcast "Al Borde", Benjamín "Pollo" Castillo reveló que la Tesorería General de la República (TGR) le embargó $20 millones a raíz de la deuda.

En ese momento, el participante de "El Internado" aprovechó para chequear su situación con el CAE, encontrando un correo electrónico donde se le notificó el embargo para saldar el monto.

Otakín entrega detalles de la deuda

En conversación con Las Últimas Noticias, el creador de contenido explicó el motivo por el cual no le han embargado su cuenta bancaria.

"El mail que recibí fue un aviso de embargo, pero yo me voy a poner al día ahora que reciba el dinero que gané en el reality (El Internado de Mega)", aclaró.

Bajo esta línea, Otakín admitió que "mi autocrítica es no haber puesto atención a esa deuda, pensando que no iban a haber repercusiones, además que después quedé cesante. Recordemos que el gobierno anterior dijo que iba a condonar el CAE y me relajé, pero eso no ocurrió".

Sobre el monto de la deuda, la figura de redes sociales mencionó que estudió "un año con CAE y, hace dos años, mi deuda era de $600.000. Por los intereses, ahora debo casi $2.500.000. Aunque el cobro es abusivo, hay que cumplir con las obligaciones".

Asimismo, el anti-influencer comentó que tenía considerado ponerse al día con el dinero que ganaría por el programa de Mega en el que participó.

"La verdad es que ya tenía planeado usar el pago del reality para cubrir mi CAE y el de mi señora. Sí me preocupaba el tema de los plazos, porque hoy no cuento con esa plata en mi cuenta y sé que pueden ir a embargar cosas de tu casa, pero eso es lo único que tengo", agregó.

Finalmente, Fernández reflexionó sobre los cobros a nivel nacional: "Muchas personas en Chile, especialmente aquellas que ganan el sueldo mínimo no tienen esa misma oportunidad. Además, creo en la educación gratuita y de calidad", apuntó.