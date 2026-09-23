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Tópicos: Magazine | Personajes

Otra Taylor: Taylor Lautner y su esposa Taylor reciben a su primera hija

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor de "Crepúsculo" confirmó en redes sociales el nacimiento de la pequeña.

Otra Taylor: Taylor Lautner y su esposa Taylor reciben a su primera hija
 Captura "New Moon" - Instagram @taylautner
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El actor Taylor Lautner, conocido por la saga de "Crepúsculo", y su esposa Taylor anunciaron el nacimiento de su primera hija.

A través de redes sociales, el intérprete de Jacob Black y la influencer presentaron a la pequeña Lennon Taylor, quien nació el pasado 16 de septiembre.

"Una semana amando a nuestra dulce Lenny", escribieron en el posteo, junto a una imagen de la recién nacida.

El nombre elegido para la bebé llamó la atención de los seguidores, ya que la pareja decidió utilizar el que ambos comparten como segundo nombre de su primogénita.

Cabe recordar que los Lautner anunciaron en marzo que esperaban a su primer hijo juntos, tras casi cuatro años de matrimonio.

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