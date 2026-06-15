Pablo Mackenna anunció acciones legales contra Paty Maldonado tras grave acusación

El comunicador Pablo Mackenna anunció que tomará acciones legales en contra de Patricia Maldonado, luego de que la opinóloga lo acusara de atropellar y dar muerte a una persona en su juventud, de lo cual supuestamente quedó impune por haber huido a Alemania.

"Es absolutamente falso y, además, no se sostiene por ni un lado (...) no se puede ser tan descriteriado", reiteró el escritor durante su participación en "Primer Plano" (CHV), en respuesta a las imputaciones de la figura televisiva.

Mackenna insistió en que, hace muchos años, su hermano le contó del atropello del padre de una amiga en común, hecho que ocurrió en Las Condes, lugar por donde el comunicador pasó minutos después cuando la zona ya estaba acordonada. Incluso, conocidos de la víctima le pidieron información por si había visto al vehículo involucrado en el atropello.

Al ser consultado por Fran García-Huidobro sobre si ejercerá acciones legales en contra de Maldonado por las acusaciones que emitió en su contra, Mackenna respondió: "Sí, por supuesto".

Insistiendo en que no existen pruebas de su participación en el hecho y apuntando a Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre como la fuente del rumor, sostuvo con molestia que "no te pueden cargar un muerto así al chiroleo" y que es "muy feo, muy desagradable estar metido en bailes ajenos".

La acusación de Maldonado surgió luego de que Mackenna le recordara sus vínculos con la dictadura de Augusto Pinochet, donde tuvo muchos beneficios por ser "amiga del régimen" y "comadre" del dictador.