Pablo Mackenna respondió a grave acusación de Paty Maldonado: "No maté a nadie"

El comunicador Pablo Mackenna salió a desmentir una grave acusación emitida por Patricia Maldonado, luego de que la figura de la televisión asegurara que el escritor supuestamente atropelló y dio muerte a una persona en su juventud, quedando impune al haber huido a Alemania.

En el podcast "En las buenas y en las malas" junto a Nicolás Larraín, el ex "CQC" negó las acusaciones de Maldonado, que surgieron luego de que el poeta respondiera a sus dichos sobre el gremio de actores y le recordara sus vínculos con la dictadura de Augusto Pinochet, donde tuvo muchos beneficios por ser "amiga del régimen" y "comadre" del dictador.

Maldonado reaccionó en su podcast insultando al comunicador, tratándolo de "cloaca humana" y "asco de ser humano, peor que una garrapata", además de lanzar que Mackenna protagonizó supuestamente un mortal atropello.

La respuesta del poeta no tardó en llegar, desmintiendo el rumor: "Te comiste el sapo, glotona. Igual que la ballena que se traga a Jonás, la misma ballena que se tragó a 'Pinocho'… te picaste".

Mackenna aclaró que, hace muchos años, su hermano le contó del atropello del padre de una amiga en común, hecho que ocurrió en Las Condes, lugar por el que el comunicador pasó minutos después cuando la zona ya estaba acordonada. Incluso, conocidos de la víctima le pidieron información por si había visto al vehículo involucrado en el atropello.

"Así que, Paty… no, no maté a nadie, no dejé a nadie tirado, no me fui arrancando a Alemania escondido", enfatizó el escritor, recalcando que "no he escondido ni siquiera la asquerosa historia de la falsa acusación que unos años después me pasó lo del casino, nuevamente una acusación equivalentemente dura. Por suerte había cámaras".