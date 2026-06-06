"Te tengo miedo": Fran García-Huidobro respondió a "Cuchillo" Eyzaguirre
El ex "CQC" recordó que encaró a la actriz en un restaurant, quien no le respondió.
El ex "CQC" recordó que encaró a la actriz en un restaurant, quien no le respondió.
Tras la salida de Gonzalo Feito de "Sin Filtros", Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre encaró por TV a Fran García-Huidobro en el programa "Primer Plano".
El espacio de Chilevisión intentó conversar con Eyzaguirre, productor de "Sin Filtros", y la decisión de sacar a Feito de la conducción del programa de debate político.
"Es divertida la historia con Francisca", le dijo Eyzaguirre a la periodista de "Primer Plano,es muy brava por televisión, dice muchas cosas, es bravata y todo. Pero cuando te la topas en un restaurante y le dices algo, no dice nada. Se queda callada".
García-Huidobro ocupó su espacio como conductora de "Primer Plano" para responderle al ex "CQC". "Es una situación que yo nunca comenté porque no me parece trascendente, excepto porque me encaraste en un restaurant, en un lugar público, que yo conozco al dueño y a la mamá del dueño", dijo la actriz.
"No te contesté, Sebastián, porque tuve la posibilidad de entrevistar a tu expareja. Porque vi las cosas que estaban en tribunales. Porque me das miedo", siguió la animadora.
Y agregó: "Por eso no te contesté, porque te tengo miedo, como un montón de mujeres".
García-Huidobro sentenció: "Nunca te voy a responder porque me das miedo. A mí, a la 'Dama de hierro', le das miedo (...) Nunca te voy a contestar. No quiero que me pegues de vuelta, con esto (apuntando su cara) yo trabajo".