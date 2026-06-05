"Palermo no se arrienda": Boda de Dua Lipa provoca manifestaciones en Italia

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner celebrarán su boda este fin de semana en territorio italiano.

Tras contraer matrimonio el pasado domingo en una reservada ceremonia en Londres, la pareja se prepara para recibir a 300 personas en una gran fiesta en Palermo, capital de Sicilia.

Sin embargo, la celebración no tiene contentos a los vecinos de la localidad, quienes se han manifestado en contra de las restricciones de movilidad y la privatización temporal de espacios públicos impuestas para el evento.

Festejo bajo protestas

Según reportes de Cosmopolitan, un grupo de personas llegó hasta la Piazza Croce dei Vespri -en el centro de la ciudad- con pancartas en contra del turismo masivo y las repercusiones de estos eventos privados.

"Nuestra plaza no es tu salón,Palermo no se arrienda" y "Palermo no es para los ricos", se pudo leer en los carteles, escritos en inglés e italiano.

De todas formas, las pancartas -atribuidas a la asociación ciudadana de resistencia al turismo de masas "Apro Palermo"- fueron retiradas a primera hora de la mañana por miembros del equipo de seguridad de la pareja.

Bloqueos y restricciones a residentes

Toda esta tensión comunitaria aumentó luego de que una ordenanza municipal decretara el cierre total al tránsito en las plazas de Sant'Anna y Croce dei Vespri, impidiendo por completo el paso a los propios residentes.

Además, la Galería de Arte Moderno (GAM) adelantó su cierre al público para permitir un banquete privado, un espacio que los organizadores terminaron blindando con grandes lonas negras y barreras para tapar la visual desde el exterior.

La polémica sumó un nuevo nivel tras revelarse que los organizadores obligaron a los vecinos de las viviendas colindantes a firmar un acuerdo de confidencialidad. Esta medida no solo les prohíbe difundir videos o fotografías en redes sociales, sino que también los forzó a comunicar por adelantado cuántas personas permanecerán dentro de sus propios domicilios.

Frente al bloqueo del casco antiguo, el alcalde de Palermo, Roberto Lagalla, defendió la gestión institucional del evento ante las quejas locales, asegurando que la cita de las estrellas representa un "retorno publicitario excepcional" para la localidad.

Así será la boda de Dua Lipa

Más allá de las controversias locales, los detalles de la exclusiva celebración revelan que los festejos congregarán a cerca de 300 invitados del mundo del espectáculo, contando con celebridades de la talla de Elton John, Donatella Versace, Mark Ronson y Charli XCX.

Actualmente, se alojan en Villa Igiea, un hotel de cinco estrellas donde pernoctan en una suite de 105 metros cuadrados que cuesta 6.000 euros por noche. El blindaje es tan estricto que el equipo de seguridad impide que los paparazzis internacionales fotografíen los muros exteriores del recinto.

La fiesta principal se llevará a cabo este sábado en la Villa Valguanera, una lujosa mansión barroca en la localidad de Bagheria, donde la policía municipal ya prohibió estacionar vehículos hasta el próximo lunes para asegurar la total exclusividad de la cita.