Pancha Merino acusa de agresión a Claudia Schmidt y la desmienten

La actriz y panelista de farándula Francisca Merino recordó un episodio de años atrás, acusando que la modelo Claudia Schmidt intentó agredirla cuando compartían un programa de televisión, durante su embarazo.

En el programa "Noche de Suerte" (TV+), el rostro televisivo afirmó: "Dan una nota de los actores, y en el mismo estudio (Claudia Schmidt) me dice que a mí no me llaman de las teleseries porque yo no soy buena actriz".

Ya en comerciales -agregó- "le dije 'mira Claudia, puede que yo no sea buena actriz, pero en estos 18 años de carrera, que llevaba en ese tiempo, ahora llevo 30, jamás en mi vida le he pasado el poto a un director, a un productor ejecutivo, a un editor o a un animador'"

"Y ella salta de la mesa, desde la otra esquina, a pegarme; cosa que Mariela Sotomayor se pone al medio y la para", afirmó, recordando además que en ese momento tenía un embarazo de siete meses.

Sin embargo, luego en "Que te lo digo" Claudia Schmidt negó la versión y sentenció que "jamás" hizo algo así: "No puedo creer que esta gente invente semejante barbaridad, tuve diferencias con ella, pero nunca, jamás la he agredido".

En el panel farandulero también se comunicaron con la supuesta testigo del ataque, pero Sotomayor zanjó como falso el "recuerdo" de Merino.