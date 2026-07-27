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Pancho Saavedra mostró su drástico cambio físico tras dejar el alcohol
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El animador aseguró que su nueva vida es "1000 veces más entretenida".
El animador aseguró que su nueva vida es "1000 veces más entretenida".
El animador Pancho Saavedra mostró en sus redes sociales el radical cambio físico que ha tenido en los últimos años gracias a sus nuevos hábitos.
En una publicación en Instagram, el conductor de "Lugares que hablan" posteó dos fotografias: una de 2023 y una actual con una notoria baja en su peso de 15 kilos.
"Hace un año y medio dejé el copete, comencé a entrenar, corrí una maratón", relató Saavedra.
En ese sentido indicó que "muchos dirán que fome tu vida", pero él aseguró que "al contrario, es 1000 veces más entretenida".