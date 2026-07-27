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Tópicos: Magazine | Personajes

Pancho Saavedra mostró su drástico cambio físico tras dejar el alcohol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador aseguró que su nueva vida es "1000 veces más entretenida".

Pancho Saavedra mostró su drástico cambio físico tras dejar el alcohol
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El animador Pancho Saavedra mostró en sus redes sociales el radical cambio físico que ha tenido en los últimos años gracias a sus nuevos hábitos.

En una publicación en Instagram, el conductor de "Lugares que hablan" posteó dos fotografias: una de 2023 y una actual con una notoria baja en su peso de 15 kilos.

"Hace un año y medio dejé el copete, comencé a entrenar, corrí una maratón", relató Saavedra.

En ese sentido indicó que "muchos dirán que fome tu vida", pero él aseguró que "al contrario, es 1000 veces más entretenida".

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