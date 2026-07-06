Paula Pavic asegura que guarda el pelo de Marcelo Ríos en una caja fuerte: "Yo se lo corté"

La exesposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, contó inéditos detalles sobre el destino de la mítica cabellera que lució el "Chino" durante su brillante carrera en el tenis.

Pavic, que tuvo cinco hijos y estuvo 14 años casada con el exdeportista, aseguró que ella fue la responsable de que Ríos se cortara el pelo y dejara atrás su clásico look.

"Recuerdo que ese día (en 2009) yo le hice una cola, le corté el pelo con tijera y después traté de darle forma, pero no resultó. Al final lo pelé con una máquina y después él se lo fue a arreglar a una peluquería, relató Pavic en conversación con Lun.

Tras ese hito, fue Paula Pavic quien decidió guardar la cabellera del "Chino" ya que "era un ícono de él y era bueno que él tuviera ese recuerdo".

"Yo creo que en un minuto él pensaba botarlo, pero quedó dentro de una bolsa Ziploc. Lo guardé en una caja fuerte porque soy muy como de guardar ciertas cosas que son importantes en ciertos momentos de mi vida", agregó.