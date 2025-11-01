Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama
Las redes sociales del Hospital Luis Tisné sorprendieron con una campaña junto al actor.
El actor Pedro Pascal sorprendió al encabezar una campaña de salud en un hospital chileno.
A través de redes sociales, el Hospital Dr. Luis Tisné Brousse -ubicado en la comuna de Peñalolén- compartió un vídeo con el intérprete en él, que envió un mensaje sobre la prevención del cáncer de mama.
"Hola, soy Pedro Pascal y hoy quiero enviar un mensaje muy especial a todas las mujeres de la Red de Salud Oriente, especialmente a quienes se atienden en el Hospital Luis Tisné", partió diciendo.
Bajo esta línea, el protagonista de "Fantastic 4" enfatizó en "la importancia de realizarse la mamografía y seguir sus controles médicos".
"Prevenir el cáncer de mama parte por ustedes, por su salud y por quienes las quieren", agregó Pascal .
Según La Tercera, el mensaje -difundido en el mes de la concientización de este tipo de cáncer- fue gestionado por Nicolás Balmaceda, el hermano médico de la estrella hollywoodense, que "mantiene un estrecho vínculo con el recinto de salud".
"Ni el Ministerio de Salud fue tan audaz"; "Que él haga los videos de la campaña BUEN TRATO AL USUARIO"; "Cuando los saludos de tu alianza son a otro nivel"; "Pedro, te pasaste de amoroso"; entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip, que cuenta con más de 24 mil "me gusta" y 700 comentarios.
