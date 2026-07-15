"Perdí todo": Carolina Arregui recordó escándalo por infidelidad que marcó su salida de Canal 13

Tras la muerte del actor Fernando Kliche, Carolina Arregui se refirió el escándalo por infidelidad que marcó su carrera en los años 90.

Durante su participación en el podcast "Conversaciones que abrazan", la intérprete recordó las duras consecuencias de su polémico romance con el galán uruguayo. El hecho ocurrió en el set de la teleserie "Marrón Glacé", producción que era dirigida por su entonces esposo, Óscar Rodríguez.

"Me salió uno bien patudo, no le importó nada que yo fuera la señora del director", partió diciendo a Paula Assler.

Bajo esta línea, la intérprete explicó que en la ficción "yo me enamoraba de él (Kliche), los besos y todas esas cosas eran muy reales (...) Ese fue un impasse que me costó la salida de Canal 13 y mi separación".

"Lamentablemente Óscar fue muy machista y en esa época no se perdonaba algo así. Me separé, me quedé sin pega y con los niños (...) él de alguna forma me cerró también las puertas de los otros canales", aseguró.

Finalmente Arregui reflexionó: "Yo lo tenía todo, estaba en la cima, y de la noche a la mañana me fui al hoyo, lo perdí todo, no tenía cómo mantener a mis hijos, los tuve que dejar con el dolor de mi alma con el papá, me fui armando un departamento chiquitito y de a poco".