Pincoya acusó "bullying, xenofobia y gordofobia" en "Gran Hermano Argentina"

Jennifer "Pincoya" Galvarini se sinceró respecto a su controvertido paso por "Gran Hermano Argentina", permaneciendo 189 días en el encierro y protagonizando algunos de los momentos más polémicos del reality, con gran arrastre entre los espectadores argentinos.

En conversación con "Plan Perfecto", de CHV, la chilena reconoció que "en el encierro lo pasé mal", acusando episodios de "bullying, xenofobia, gordofobia" por parte de sus compañeros en el programa.

"Con los compañeros adentro del encierro pasan cosas", aseguró, dando cuenta de que "adentro del encierro, los compañeros, yo sufrí xenofobia, sufrí bastante cosas que me pasaron dentro de un encierro con los compañeros. Para afuera, en la calle, es distinto, la gente te da harto cariño, harto amor, y ahí tú sabes que el pueblo argentino te quiere".

Incluso, cuestionó la edición del programa para perjudicar la imagen de ella que se proyecta en la emisión: "Editaban los videos para que yo me vea confrontando, pero no el contexto. La gente lo sabe, yo lo dije en algunos medios de ahí, pero igualmente ellos tienen que defender a los suyos".

"El pueblo argentino me quiere mucho y me decía a mí 'Pinco, te contaron mal los votos, ayudabas a todos y cómo te tuviste que ir tú'. Yo desconozco ese tema en realidad, pero igual le doy las gracias a toda la gente que me dio el apoyo", expresó la chilena en su regreso a suelo nacional sobre los votos recibidos.

Eso sí, agradeció el enorme apoyo recibido para permanecer más del tiempo estimado en la competencia: "Yo fui a quedarme una semana, un mes, y me quedé seis meses. La gente me mantuvo (en el encierro), así que agradecida".