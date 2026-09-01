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Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

Pincoya fue eliminada de "Gran Hermano Argentina" tras 189 días de encierro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La chilena compitió en el reality trasandino desde febrero pasado.

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Este lunes Jennifer "Pincoya" Galvarini fue eliminada del reality show "Gran Hermano Argentina", programa en el que competía desde febrero pasado.

Durante su paso por el encierro, la chilena fue uno de los participantes más polémicos al protagonizar fuertes peleas que incluso terminaron con escupos.

Pese al gran arrastre de "Pincoya" entre los usuarios de redes sociales en Chile, la nacional terminó recibiendo la cantidad necesaria de votos para abandonar el encierro y poner fin a sus 189 días de participación.

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