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Tópicos: Magazine | Personajes

"Por mi bebé": Cony Capelli confirma quiebre con el padre del hijo que espera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exchica reality, que anunció a unas semanas su embarazo, terminó su relación con Sebastián Daroch.

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La exchica reality Cony Capelli confirmó el quiebre sentimental con Sebastián Daroch, padre del hijo que espera. 

A través del portal LimaLimón, la bailarina oficializó las especulaciones: "Lo confirmo, nada más por mi bebé que viene en camino quiero estar tranquila", declaró. 

Los rumores sobre un posible quiebre iniciaron luego de que los seguidores de la figura televisiva se percataran que ya no seguía a su pareja en Instagram. 

En tanto, el fin de la relación -que la ganadora de "Gran Hermano" hizo pública a inicios de este año- ocurre a casi dos meses de que Capelli anunciara que espera a su primer hijo

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