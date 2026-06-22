"Quiero que todo termine pronto": Fran Maira se quiebra en vivo ante críticas por atropello

En medio de la compleja situación judicial que enfrenta y el fuerte cruce de declaraciones que tuvo la última semana con la familia de Mayerson Zapata, motociclista al que atropelló en febrero pasado, la influencer Fran Maira se quebró en vivo en "Fiebre de Baile" al abordar la polémica.

Tras su participación en el programa de baile de Chilevisión la noche de este domingo, la bailarina fue consultada por la animada Diana Bolocco sobre su coreografía, dando cuenta de que le "costó un poco más porque ha sido una semana super dura para mí".

Con la voz quebrada, la artista urbana sinceró que "lo único que quiero es que todo se solucione" y apuntó a que "hay mucha desinformación en las redes".

"También pronto voy a poder contar cómo ha sido para mí, pero solo quiero que todo termine pronto y de la mejor manera posible", aseveró.

El pasado 23 de febrero, Maira protagonizó una colisión en Lo Barnechea a solo cuadras de su casa, donde arrolló a un repartidor de delivery extranjero al no respetar la flecha de un semáforo.

Si bien, la también cantante y su padre se habían comprometido a apoyar a la familia de la víctima, Luis Zapata, padre del joven, acusó un "abandono total" de parte de la exchica reality y su familia, quienes se habían comprometido a apoyarlos después del accidente.

La influencer también abordó las críticas que ha surgido en su contra al haber entrado al programa de baile en medio de su actual situación, aclarando que "tengo que ser profesional en mi trabajo. Separo mi vida personal, lo emocional, de mi trabajo, entonces la gente quizás no lo entiende así, pero ahora sí quiero compartir eso de que intento ser profesional".

"Simplemente estoy intentando trabajar, nada más que eso", recalcó.

Maira logró asegurar su continuidad en la competencia de baile gracias a la votación del público.