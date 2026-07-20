"Nunca les dé miedo reinventarse": Fran Maira eliminada de "Fiebre de Baile"

La influencer Fran Maira fue la última eliminada de "Fiebre de Baile" este domingo, tras obtener la nota más baja del jurado (23 puntos) en la competencia, retirándose del programa agradecida en medio de la compleja situación judicial que enfrenta fuera de cámaras.

Al ser consultada por la conductora Emilia Daiber sobre sus sensaciones tras ser eliminada, la influencer agradeció al canal por la oportunidad y sostuvo que "fue una experiencia increíble".

Junto con agradecer a sus compañeros de la competencia y al jurando, además del apoyo de sus fans, "mi rebaño", envió un mensaje a la cámara: "Nunca les dé miedo reinventarse".

"Nos podemos caer mil veces, lo importante es siempre volver a levantarse", señaló la creadora de contenido, que lanzará nueva canción en agosto.

El pasado 23 de febrero, Maira protagonizó una colisión en Lo Barnechea a solo cuadras de su casa, donde atropelló a un repartidor de delivery extranjero, Mayerson Zapata, al no respetar la flecha de un semáforo.

Si bien, la también cantante y su padre se habían comprometido a apoyar a la familia de la víctima, Luis Zapata, padre del joven, acusó un "abandono total" de parte de la exchica reality y su familia.

Mediante sus redes sociales, lamentó que terminara "esta hermosa experiencia" en la competencia y aprovechó de agradecer a su compañero de baile, Benjamín Salinas, ya que sin él "nada de esto habría sido posible", y a su coreógrafa.

En otro registro, envió su apoyo a la gente afectada por la catástrofe a causa de las fuertes lluvias en varias regiones del país.