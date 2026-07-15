Revelan complejo estado de Willy Semler: "Se ha sentido abandonado por sus colegas"

El actor nacional Willy Semler, que se encuentra radicado en Puerto Varas, enfrenta un complejo momento de salud.

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, la pareja del intérprete se contactó con ella para dar a conocer difícil momento que estarían viviendo.

"Está pasando por una situación de salud súper complicada, estuvo internado un tiempo, tiene una enfermedad autoinmune que incluso lo tiene ahora en silla de ruedas porque tiene como dormido desde la rodilla hacia abajo y los brazos también", explicó la periodista en su podcast "Bombastic".

Asimismo, la comunicadora reveló que el artista "se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores, amigos que durante mucho tiempo tuvo, que ni siquiera lo han llamado para preguntar cómo está".

"El tratamiento es muy caro; cada sesión de un medicamento en particular cuesta $23 millones. Ahora está cubierto por el sistema de salud, pero ella siente que es más el abandono emocional", añadió.