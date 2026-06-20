Roberto Dueñas responde a ácido chiste de Marlen Olivari: "No veo la necesidad"

El locutor radial Roberto Dueñas reapareció en pantalla para responder a las ácidas bromas de Marlen Olivari.

Hace unas semanas, la showoman participó del programa "El Desestrece", lanzando un chiste sin filtro sobre su exesposo.

Mientras Pamela Leiva y Luis Slimming le enseñaban a la modelo a hacer stand-up, la comediante recordó el matrimonio de la exMorandé con Compañía con su exmanager.

"Tú te refieres al carterista", respondió Marlen, añadiendo sin filtro: "¿Sabes cómo le decía? La sopa fría: Porque había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo".

Roberto Dueñas responde a bromas de Marlen Olivari

En conversación con "Primer Plano", Dueñas se refirió a los dichos de su exesposa, asegurando estar tranquilo con sus palabras.

"Fue mi mujer, fue mi señora. Jamás voy a hablar. Si ella tiene una opinión de algo, si ella quiere tirar un chiste, es tema de ella. Yo vivo muy tranquilo con mi consciencia, con lo que hago", declaró.

Y añadió: "Que te digan una cosa, que te digan otra, a mí no me afecta. Yo te diría que más afecta a mi entorno".

"No veo la necesidad de sacarme a la palestra de nuevo cuando yo ya dejé todo atrás. No me arrepiento de nada de lo que hice, no me arrepiento de nada de lo que dije. ¿Qué quieres que haga si me dicen que soy malo para la cama o que soy carterista?", cerró.