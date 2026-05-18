Sammis Reyes: "Han salido mentiras mías duras, crudas y super feas"

Sammis Reyes aseguró que han salido "mentiras duras, mentiras crudas y mentiras super feas" al abordar las recientes controversias que lo involucran, criticando también la "mediocridad" del chileno por "apalear" las aspiraciones personales.

Durante su participación en el último capítulo de "Socios de la parrilla a domicilio" de Canal 13 junto a Emilia Dides, pareja y madre de su hija, el deportista reaccionó al consejo de Pancho Saavedra respecto a no "contar tus cosas, por favor, guárdatelas", además de la consulta de Jorge Zabaleta sobre su "temperamento fuerte".

El exjugador de la NFL respondió que quiere "ser bien cauteloso con lo que voy a decir, pero todo parte de una esencia. Tú (Saavedra) me acabas de decir que yo no tengo que contar mis cosas. Estoy en desacuerdo. Creo que el gran mal de nuestro país en este momento es que cuando un niño o alguien, sea quien sea, cuenta sus deseos, cuenta sus sueños, en vez de decirle 'tú puedes', se le apalea de a poquito'".

"No estoy hablando de mí, estoy hablando de la mediocridad, de la idiosincrasia de este país, de cómo piensa la gente de acá, de lo que piensan que es posible. Tenemos un techo en Chile y ese techo no es ni físico ni financiero, es un techo mental, el cual yo me despierto día tras día tratando de eliminar", reflexionó.

Una pelea con Cuco Cerda, su errático comportamiento en el Festival de Viña y ser vetado de los eventos de la productora Bizarro son algunas de las controversias que involucran al deportista, ante lo cual lanzó sus críticas contra un canal de televisión por lo que calificó de "mentiras crudas".

"El honor es algo que para mí es super importante. Creo que en este país se ha perdido muchísimo", señaló, dando cuenta de que "han salido mentiras mías, mentiras duras, mentiras crudas y mentiras super feas".

Y apuntó: "Hay un canal de televisión que dijo que yo golpeé a una mujer. Hay mujeres acá presentes, está mi mamá en esta casa. Una mentira como esa, que el día de mañana mi hija tenga que ver ese celular de su papá, es super fuerte".