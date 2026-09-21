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Tópicos: Magazine | Personajes

Sammis Reyes sacó la voz ante rumores de quiebre con Emilia Dides

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La periodista Cecilia Gutiérrez reportó que la pareja se encuentra atravesando una crisis.

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El exdeportista Sammis Reyes sacó la voz ante los rumores que apuntan a su relación con la cantante Emilia Dides.

Este domingo la periodista Cecilia Gutiérrez reportó en sus redes sociales que la pareja se encontraba atravesando una crisis y que no habían sido vistos juntos durante estas Fiestas Patrias.

"Se encuentran distanciados, atravesando, podría decirse, por una especie de crisis", señaló Gutiérrez, aunque recalcó que "en parejas nunca se sabe. Además, ellos tienen una guagua chica, proyectos, me imagino, en común que a veces vale mucho la pena luchar por ellos".

Tras difundirse esta versión Reyes usó sus redes para referirse al tema, donde publicó una foto junto a Emilia Dides y un escueto mensaje en el que le decía "te amo".

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