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Tópicos: Magazine | Personajes

Samuel L. Jackson hizo polémico llamado contra Argentina: "Es uno de los países más racistas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor llamó a no apoyar al país sudamericano en la final del Mundial de Fútbol.

Samuel L. Jackson hizo polémico llamado contra Argentina:
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El actor Samuel L. Jackson realizó un polémico llamado a no apoyar a Argentina durante la reciente final de la Copa del Mundo de fútbol, la cuál fue ganada por España.

En sus redes sociales el legendario intérprete de Hollywood instó a la "querida comunidad negra" a "no apoyar ni hinchar por Argentina en la final".

"Argentina ha sido históricamente uno de los países más -si es que no es el más- racistas de todo el mundo", explicó Jackson.

"Si eres negro y apoyas a Argentina, te verás exactamente así", agregó el actor, junto a una foto de su recordado personaje en "Django Unchained" con una camiseta trasandina.

Samuel L. Jackson contra Argentina

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