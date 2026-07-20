Samuel L. Jackson hizo polémico llamado contra Argentina: "Es uno de los países más racistas"

El actor Samuel L. Jackson realizó un polémico llamado a no apoyar a Argentina durante la reciente final de la Copa del Mundo de fútbol, la cuál fue ganada por España.

En sus redes sociales el legendario intérprete de Hollywood instó a la "querida comunidad negra" a "no apoyar ni hinchar por Argentina en la final".

"Argentina ha sido históricamente uno de los países más -si es que no es el más- racistas de todo el mundo", explicó Jackson.

"Si eres negro y apoyas a Argentina, te verás exactamente así", agregó el actor, junto a una foto de su recordado personaje en "Django Unchained" con una camiseta trasandina.