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Tópicos: Magazine | Personajes

Santiago Pavlovic sufrió accidente en TVN: fue internado y terminó con marcapasos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El emblemático periodista se encuentra con licencia médica tras sufrir un problema de salud en las dependencias del canal.

Santiago Pavlovic sufrió accidente en TVN: fue internado y terminó con marcapasos
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El periodista Santiago Pavlovic atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir, hace casi un mes, un accidente dentro de las dependencias de TVN.

De acuerdo a The Clinic, el comunicador fue hallado en el suelo de su oficina luego de que sus compañeros escucharan un fuerte golpe, siendo trasladado a una clínica del sector oriente.

En dicho recinto, el histórico conductor de "Informe Especial" quedó internado para ser sometido a una serie de exámenes y, posteriormente, le implantaron un marcapasos.

A pesar de hacer una reciente aparición en el podcast "Peyo", de Fernando Paulsen y Claudio Fariña, el rostro del canal estatal se encuentra con licencia médica.

Asimismo, el citado medio detalló que Pavlovic ha mostrado una "evolución favorable tras la intervención y continúa recuperándose", aunque aún no hay fecha para su reincorporación a TVN.

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