Santiago Pavlovic sufrió accidente en TVN: fue internado y terminó con marcapasos
El emblemático periodista se encuentra con licencia médica tras sufrir un problema de salud en las dependencias del canal.
El emblemático periodista se encuentra con licencia médica tras sufrir un problema de salud en las dependencias del canal.
El periodista Santiago Pavlovic atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir, hace casi un mes, un accidente dentro de las dependencias de TVN.
De acuerdo a The Clinic, el comunicador fue hallado en el suelo de su oficina luego de que sus compañeros escucharan un fuerte golpe, siendo trasladado a una clínica del sector oriente.
En dicho recinto, el histórico conductor de "Informe Especial" quedó internado para ser sometido a una serie de exámenes y, posteriormente, le implantaron un marcapasos.
A pesar de hacer una reciente aparición en el podcast "Peyo", de Fernando Paulsen y Claudio Fariña, el rostro del canal estatal se encuentra con licencia médica.
Asimismo, el citado medio detalló que Pavlovic ha mostrado una "evolución favorable tras la intervención y continúa recuperándose", aunque aún no hay fecha para su reincorporación a TVN.