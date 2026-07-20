Savka Pollak presentó a su primer nieto con sentida reflexión: "Una emoción rara y preciosa"

La exmodelo Savka Pollak presentó a su primer nieto con una sentida reflexión y una galería de fotografías en su cuenta de Instagram.

La expanelista de "SQP" viajó a Estados Unidos a visitar a su hijo Max, quien acaba de convertirse en papá de un niño bautizado como Thiago.

"Crucé medio continente para conocer a Thiago, mi primer nieto, y todavía estoy tratando de entender todo lo que se siente tenerlo en mis brazos", relató en la red social la mujer de 52 años.

"Es una emoción rara y preciosa. Porque no solamente aparece un nieto: también veo a Max (su hijo mayor) convertido en papá, a Lauri y Matías (sus otros hijos) estrenándose como tíos y a esta familia creciendo de una manera completamente nueva. Y aquí estamos... todos alrededor de esta guagüita, turnándonos para tomarlo, mirándolo dormir, celebrando cada gesto mínimo como si fuera un acontecimiento histórico", agregó Pollak.

La expresentadora de "Video Loco" concluyó señalando que "yo pensé que venía a conocerlo, pero parece que también vine a enamorarme perdidamente".