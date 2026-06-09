"Se me vino el mundo abajo": Macarena Venegas recordó filtración de fotos íntimas

En medio de la polémica por la filtración y viralización no consentida de fotografías de índole sexual de la senadora Camila Flores (RN), la abogada Macarena Venegas reflexionó sobre la filtración de fotografías íntimas suyas hace 16 años atrás.

La panelista de "Plan Perfecto", de CHV, recordó el episodio del que fue víctima cuando estas imágenes, que originalmente se encontraban en el computador de una expareja, se esparcieron rápidamente por la web.

"Fue otra época", aseguró la profesional de la litigación y figura de televisiva, sincerando que "se te desarma el mundo, se te cae el mundo, sientes una vergüenza, una culpabilidad".

Venegas dio cuenta de que dicho material se difundió tres años después de haber terminado la relación con aquella pareja, enterándose de la filtración en 2010 al ser contactada por un periodista, quien le hizo llegar las fotos para confirmar si era ella quien salía en las postales publicadas en algunos portales web.

"Yo veo las fotos (en mi celular) y tuve que parar el auto", indicó, pues se encontraba manejando al momento del contacto. "Tenía el corazón que se me iba a salir por la boca… de verdad se me vino el mundo abajo. Ha sido de los momentos más terribles de mi vida".

La abogada también reveló que su madre, que "era muy católica y conservadora", no le habló en un mes. "(Para ella) fue una deshonra terrible, era lo peor que yo, como hija, le podría haber hecho a mi mamá", aseveró.

"Había confiado en la persona que era mi pareja y esa persona había traicionado lo más bonito que tiene una relación de pareja, que es la confianza", enfatizó Venegas, dando cuenta de que su expareja había negado la filtración -siendo la única persona que tenía esas fotos- y que en aquella ocasión "me decepcioné de muchas personas, porque muchas me indicaron con el dedo, muchas mujeres, desde el gimnasio, desde mi trabajo".

A más de 15 años del polémico episodio, la abogada sí reconoció que "me sirvió para fortalecerme como persona, para saber dónde está el bien y dónde está el mal, para defender a muchas mujeres que son víctimas de violencia, porque siento que es mi causa".