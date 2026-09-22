Sergio Rojas responde a demanda de Leonardo Farkas: "Me ofrezco a ir preso"

El periodista Sergio Rojas respondió a la querella por injurias y calumnias en su contra, presentada por Leonardo Farkas.

Las acciones judiciales fueron presentadas el pasado 1 de julio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de una serie de dichos emitidos por Rojas en su programa "Qué te lo digo", donde vinculó al empresario con fiestas sexuales y orgías.

Durante su reciente visita a Chile, el magnate volvió a abordar el caso, cuestionando los dichos del comunicador y manifestando su confianza en que el proceso judicial avance. "Bueno, dicen que la justicia en Chile no funciona, ojalá que funcione", señaló.

La respuesta de Sergio Rojas

En la última emisión de "Zona de estrellas", el comunicador ironizó sobre las acciones judiciales de Farkas y aseguró estar dispuesto a cumplir una eventual condena, haciendo referencia además a su situación económica.

"Yo me ofrezco a ir preso. Me imagino yo que tendrá que ser algún tipo de reclusión. La verdad es que, como no tengo bienes, mi liquidación tampoco va a dar para pagar esa indemnización; por lo tanto, lo único que podría obtener, y que yo estoy absolutamente de acuerdo, es que me metan preso", aseguró.

Rojas también se refirió a la posibilidad de cumplir una eventual pena bajo una modalidad nocturna, señalando que "no me van a poder meter a una cárcel normal, porque imagino que el delito no sea para tanto, entonces que sea reclusión nocturna".

Además, el periodista recordó la primera reunión que sostuvo con los abogados de Farkas, asegurando que en esa instancia no se tomó ninguna decisión debido a que los representantes del empresario debían consultar cualquier determinación con su cliente.

"Cuando yo fui, a un estacionamiento muy caro, por lo demás, $8.900, llegué peinadito, muy educadamente, y los abogados de Leonardo Farkas no podían tomar ninguna decisión porque tenían que consultarlo con su representado", afirmó.