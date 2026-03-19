Skarleth Labra aclara rumores sobre supuesta cercanía con Pailita

La influencer Skartleth Labra decidió aclarar su situación sentimental tras varias especulaciones al respecto.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, la joven afirmó encontrarse soltera: "Chicos, yo estoy soltera y no estoy con nadie. Ojalá me hable alguien, estoy más sola que yo misma", aseguró.

"Tranquilas, merenguitos, que no voy a hablar nada. No soy la Skarleth de 17, pero sí la sapa que quiere saber todo lo que piensa", dijo a sus seguidores.

¿Skar se reconcilió con Pailita?

Los rumores sobre la vida amorosa de la ex "Gran Hermano" comenzaron a circular hace unas semanas, luego de que se confirmara que terminó su relación con Diego Bazáes.

En este contexto, la estudiante de periodismo fue vinculada nuevamente al cantante urbano Pailita, su expareja, quien recientemente respondió un mensaje alusivo a su pasado romance con Labra.

Sin embargo, el intérprete de "Parcera" -que puso fin a su relación sentimental con July Leguizamón hace poco- aclaró que actualmente no está interesado en iniciar un vínculo amoroso con otra persona.