"Tengo que dejar de hablar un mes": La cirugía que alejará a Pamela Leiva de los escenarios

La comediante Pamela Leiva reveló que se someterá a una importante cirugía, motivo por el que estará temporalmente alejada de los escenarios y la TV.

En el podcast "Mari con Edu", conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la exchica reality comentó que tendrá que ser operada de las cuerdas vocales, debido a una lesión que no ha logrado superar pese a los tratamientos médicos.

"Me tengo que operar la voz, por una disfonía grande que tuve", partió explicando. "Me voy a operar, si Dios quiere, a fin de año y tengo que dejar de hablar un mes. Yo no sé cómo lo voy a hacer si hablo hasta sola", complementó la triunfadora de Viña 2023.

Bajo esta línea, la panelista de "El Medio Día" señaló que este problema se originó luego de perder completamente la voz en una ocasión: "Tengo una lesión en la cuerda vocal que ya he hecho hartos tratamientos. Estoy con otorrino, pero ya no va a mejorar. Solo con cirugía".

"Tuve un episodio en que perdí la voz y se produjo una hemorragia cordal. Eso se fue sanando con el tiempo, pero al sanar se hizo como una cicatriz en la orilla de la cuerda vocal. No cierra. Entonces hay que cauterizar para volver a dejarla parejita", agregó.

Finalmente, Leiva anunció que se tomará "diciembre para operarme y estar un mes callada, un mes calladita".