Tonka Tomicic abrió su clóset por los pacientes con cáncer de sangre

La animadora Tonka Tomicic abrió su clóset para ir en ayuda de los pacientes con cáncer solidario, al donar prendas para el primer closet sale solidario de la Fundación DKMS.

Además de la conductora de "¿Volverías con tu ex? 2", la venta solidaria contará con prensas que fueron donadas por Constanza Mackenna, Pin Montané, María José Castro, conocida como Lady Ganga, y Lauriturri.

La jornada, denominada "Get Ready With Meaning", se realizará el próximo sábado 3 de octubre entre las 10:00 y las 19:00 horas en el tercer piso del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), ubicado en el límite de Providencia y Las Condes, con entrada liberada.

Toda la recaudación irá en apoyo del trabajo de DKMS para que más pacientes que necesitan un trasplante de células madre sanguíneas puedan encontrar a su donante compatible.