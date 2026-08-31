Tras denuncia de Otakin: Bombero de servicentro fue detenido por estafa

Carabineros detuvo al bombero del servicentro de Hualpén, Región del Biobío, denunciado por estafa por el anti-influencer Rodrigo Fernández, mejor conocido como Otakin.

El creador de contenido ocupó su cuenta de la red social Instagram para denunciar una presunta estafa que sufrió en la bencinera de la compañía Aramco, donde acusó a uno de los trabajadores de haberle cobrado 30 mil pesos de bencina sin haberle cargado el combustible.

Otakin encaró al bombero al dar cuenta de que el tanque de su vehículo seguía vacío, además de asegurar que el trabajador le entregó una boleta de un cobro por la cifra mencionada que no calzaba con el horario de la carga.

La figura de redes sociales llamó a Carabineros y el bombero fue detenido por realizar "un proceso irregular de carga, configurándose el delito de estafa", explicó el mayor Cristian Jones Benavente, de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Hualpén, en un video compartido por el propio creador de contenido.

Por su parte, desde Aramco, mediante un comunicado enviado al medio penquista Sabes, lamentaron lo sucedido y condenaron el actuar del trabajador denunciado, señalando que la compañía tomará contacto directo con Otakin para resolver la situación.