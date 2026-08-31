Otakin denunció presunta estafa en bencinera: "Me quisieron cag..."

El anti-influencer Rodrigo Fernández, mejor conocido como Otakin, denunció una presunta estafa de la que fue víctima en una bencinera de la compañía Aramco en la comuna de Hualpén, Región del Biobío.

"Me quisieron cagar", escribió el creador de contenido al compartir una serie de videos en Instagram con la denuncia, donde acusó a uno de los trabajadores de haberle cobrado 30 mil pesos de bencina sin haberle cargado el combustible.

En el registro, se observa a Otakin encarando al bombero con la boleta del cobro en su mano, que no calzaba con el horario de la carga, y mostrando que el estanque de su vehículo seguía vacío.

"Me entregó una boleta que no corresponde y el loco no me cargó absolutamente nada de bencina, y justo andaba con la reserva, por eso me di cuenta", acusó.

En otro registro, dio cuenta de la intervención de Carabineros para finalmente cargar correctamente el combustible y el bombero señalado se defendió asegurando que fue "un error", pero Otakin no le creyó y le dijo "no fue un error involuntario, voh lo quisiste hacer, esa huea no se hace, amigo".

"Ahora con carabineros me ponen la carga y dice que es un error", escribió en su última publicación de este lunes.