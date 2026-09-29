Un GPS en su auto y malos tratos: Los detalles del divorcio de Ana Sol Romero y Douglas

Un aparato para rastrear el automóvil de la esposa, restricciones de comunicación con otras personas y malos tratos fueron parte del quiebre entre el cantante Douglas y la periodista Ana Sol Romero, quienes anunciaron su divorcio tras 25 años.

Según detalla LUN, reciéntemente surgieron detalles del proceso de separación, el cual comenzó en junio pasado con la petición de disolución de matrimonio que la argentina presentó en contra del chileno en Florida (EE.UU.).

Allí Romero señala que "la separación es inminente" y que "el matrimonio está irremediablemente roto". Además exige la venta de la casa que compartía la familia y que las ganancias se repartan según estime el tribunal.

Sin embargo la situación cambió dos meses después cuando la defensa de Ana Sol Romero pidió el uso exclusivo de la residencia conyugal debido al constante hostigamiento que estaba ejerciendo Douglas sobre su esposa.

La denuncia de Ana Sol Romero

A través de ese documento se señala que "el marido (Douglas) ha rastreado y vigilado a la esposa (Ana Sol Romero) sin su consentimiento (...) El 6 de agosto la esposa descubrió un rastreador en su auto, lo que explicaba cómo el esposo había estado apareciendo en diferentes lugares públicos".

"La esposa cree además que el esposo instaló una aplicación de seguimiento o monitoreo en su teléfono móvil, tiene acceso a la cuenta telemática del fabricante de su auto o ha instalado cámaras adentro o afuera de la residencia que transmiten a su teléfono", agrega la denuncia.

Además de verse obligada a cambiar sus rutinas, Romero asegura que Douglas le pidió a la administración del condominio que le informara de sus movimientos y le dijo a la compañía telefónica que la cuenta de su esposa era de una menor de edad con el fin de monitorearla permanentemente.

Malos tratos y deudas

La denuncia también agrega que el cantante "ha menospreciado a la esposa en presencia de las niñas diciéndole que está destruyendo la familia y culpándola del divorcio, que no hay dinero por su culpa y que tuvo una aventura extramatrimonial".

"El esposo critica el cuerpo de la esposa y la hace avergonzarse por su apariencia (...), apaga el aire acondicionado desde su teléfono cuando su esposa y las niñas están en la casa con calor extremo y corta el internet del hogar", se detalla.

Finalmente se detalla que desde mayo pasado Douglas "dejó de depositar fondos en la cuenta conyugal", que "el esposo redirigió, unilateralmente, los depósitos a una cuenta personal, sin previo aviso a la esposa y sin su consentimiento" y que "desde esa fecha, el esposo no ha contribuido con fondos a los gastos de la mantención de sus hijas, pese a que sigue residiendo en la casa y consumiendo".