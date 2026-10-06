Vale Roth reveló haber sido invitada al nuevo "Vértigo": "Fui una vez y lo pasé como el..."

Vale Roth confirmó haber sido invitada al primer capítulo del renovado "Vértigo" en Canal 13, aunque admitió que tiene dudas sobre participar en el programa tras la mala experiencia de 2012.

La ganadora de "Fiebre de Baile" recordó su ingrato paso por el estelar del espectáculo en 2012, donde fue incomodada por las bromas de "Yerko Puchento", emblemático personaje de Daniel Alcaíno.

A través de sus Stories en la red social Instagram, la bailarina informó a sus seguidores que "me invitaron al primer capítulo de 'Vértigo' y creo que no voy a ir. No he dicho nada todavía, pero no sé, como que me estresan esos programas".

"Fui una vez y lo pasé como el hoyo. Yerko como que me subió demasiado al columpio y se anduvo pasando por ahí un poco", sinceró.

Además, Roth se encuentra esperando su tercer hijo, que se sumará sus hijas Antonia y Martina, factor que considera clave para rechazar la invitación: "No me gusta, creo que lo voy a rechazar. No me tinca. Aparte, embarazadísima, voy a estar incómoda. Me conozco. No, no, no".

Pese a ello, pidió a sus seguidores de la red social de Meta que la ayuden a decidir si participa o no en el regreso de "Vértigo", haciendo un llamado a que, "si voy, por favor voten por mí, de tan mal que lo pasé la vez que fui".

"Vértigo" será conducido en esta nueva etapa por Martín Cárcamo y Tita Ureta, marcando el regreso del programa a ocho años de su última emisión.