Tópicos: Magazine | Personajes

Vardoc anuncia sorpresiva colaboración con Anita Alvarado en plataformas para adultos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El exyoutuber hoy se dedica a hacer contenido para adultos.

Vardoc anuncia sorpresiva colaboración con Anita Alvarado en plataformas para adultos
El exyoutuber Vardoc, hoy convertido en una estrella del contenido para adultos, anunció una sorpresiva colaboración en las plataformas "triple equis".

A través de sus redes sociales el modelo de Arsmate y Only Fans publicó un video junto a Anita Alvarado anunciando inéditos registros en conjunto.

"Estuvimos jugando videojuegos y creo que jugaron con mi joystick", dice Vardoc en el clip, mientras la "Geisha" le sigue la corriente.

"Creo que efectivamente ganó (Anita)", agregó el exyoutuber al finalizar el video promocional, el cual generó miles de reacciones en redes sociales.

Vardoc y Anita Alvarado

