Vasco Moulian respondió en duros términos a Jaime Coloma por crítica a su rol en "Fiebre de baile"

En duros términos respondió Vasco Moulian a Jaime Coloma luego de que este criticara su rol de jurado en el programa "Fiebre de baile".

En primera instancia, Colomba aseguró a través de sus redes sociales que "me dio risa" una crítica que Moulian realizó a los bailarines respecto de mirar hacia las cámaras mientras realizan su presentación.

"Me dio risa, porque en realidad esa no es crítica del baile, eso es criticar al director del programa. Entonces pensé: 'qué loco, porque quizá pueda ser una buena idea poner a Vasco en la sala de dirección y que critique el programa'. Porque es como que uno le dijera a un futbolista 'oye, tiene que mirar a la cámara cuando estés por hacer el gol'", indicó el ex "Rojo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias y espectáculo (@noticiasespectaculo)

La respuesta de Vasco

Vasco Moulian aprovechó de responderle a Coloma en el más reciente episodio de "Fiebre de baile". Luego de que sonara una canción de Mon Laferte durante una de las actuaciones, el exejecutivo de Canal 13 aprovechó para repasar al ex "SQP" y recordarle un fatídico momento de su carrera.

"Me gusta mucho que usen cantantes y artista chilenos como Mon Laferte, recordemos que había un jurado en un programa de baile y canto, que dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien en la carrera", lanzó Moulian.

Específicamente Vasco Moulian se refería a la vez en la que Jaime Coloma le dijo irónicamente a Monserrat Bustamante que "vas a llegar muy lejos".