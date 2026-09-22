Volvió un clásico de Youtube: Fabio Torres regresó a las fondas después de 10 años

El youtuber Fabio Torres volvió a Chile tras varios años viviendo en Japón y estrenó su primer video de entrevistas callejeras en el país en una década.

"Fondas Chilenas 10 años Después" es el título del video en el que Fabio Torres recorre la fonda del Parque O'Higgins con su particular estilo y humor.

Torres se hizo conocido por sus videos de entrevistas con los que acumula más de 87 millones de visualizaciones en Youtube.

Desde hace varios años el chileno se encontraba radicado en Tokio (Japón), donde contrajo matrimonio con una mujer japonesa y desde donde realiza contenido para sus plataformas digitales.