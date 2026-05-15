Yamila Reyna fue confirmada en el reality "¿Volverías con tu ex? 2"

La actriz Yamila Reyna está oficialmente de vuelta en la televisión tras el fin de su relación con Américo en medio de denuncias contra el cantante por violencia intrafamiliar.

El bullado y violento quiebre mantuvo a la argentina alejada de las pantallas (salvo algunas excepciones), hasta ahora, que fue confirmada como participante del reality de Mega "¿Volverías con tu ex? 2".

Reyna ingresará al programa junto a Daniel Valenzuela, el animador de televisión con quien tuvo una intensa relación entre 2016 y 2018. "Me cautivó lo simpática y buena onda, siempre nos hemos llevado bien. Tuvo mucha onda con mis hijas, ese fue un anzuelo para un papá que quiere estar tranquilo", señaló Valenzuela sobre la actriz.

Yamila Reyna y Daniel Valenzuela se suman a las parejas conformadas por el abogado Claudio Rojas con Hurubachi Pardo y Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova.

El programa será animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.