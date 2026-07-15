"Yo siempre pago": Adriana Barrientos ofrece recompensa por reloj robado en portonazo
Al momento del asalto, la opinóloga llevaba un lujoso Rolex.
Al momento del asalto, la opinóloga llevaba un lujoso Rolex.
Tras ser víctima de un violento asalto, la modelo Adriana Barrientos ofreció una cuantiosa suma de dinero para recuperar un reloj.
A través de su cuenta de Instagram, la opinóloga compartió fotografías de un lujoso Rolex Oyster Perpetual Datejust, avaluado en $9.5 millones.
"1 millón en efectivo a quien encuentre mi reloj. Yo siempre pago, lo saben", escribió en el posteo.
Cabe recordar que la panelista de "Zona de estrellas" sufrió un portonazo a las afueras de su hogar en Las Condes el pasado domingo, quedando con lesiones en hombros, rodillas y manos.
Durante el atraco, antisociales sustrajeron a Barrientos su auto Porsche -encontrado horas más tarde en la comuna de Huechuraba-, su teléfono celular y el reloj en cuestión.