Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.9°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

"Yo siempre pago": Adriana Barrientos ofrece recompensa por reloj robado en portonazo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Al momento del asalto, la opinóloga llevaba un lujoso Rolex.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras ser víctima de un violento asalto, la modelo Adriana Barrientos ofreció una cuantiosa suma de dinero para recuperar un reloj. 

A través de su cuenta de Instagram, la opinóloga compartió fotografías de un lujoso Rolex Oyster Perpetual Datejust, avaluado en $9.5 millones. 

"1 millón en efectivo a quien encuentre mi reloj. Yo siempre pago, lo saben", escribió en el posteo. 

Cabe recordar que la panelista de "Zona de estrellas" sufrió un portonazo a las afueras de su hogar en Las Condes el pasado domingo, quedando con lesiones en hombros, rodillas y manos.

Durante el atraco, antisociales sustrajeron a Barrientos su auto Porsche -encontrado horas más tarde en la comuna de Huechuraba-, su teléfono celular y el reloj en cuestión.

Adriana Barrientos ofrece millonaria suma para recuperar su reloj Rolex

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada