"Yo siempre pago": Adriana Barrientos ofrece recompensa por reloj robado en portonazo

Tras ser víctima de un violento asalto, la modelo Adriana Barrientos ofreció una cuantiosa suma de dinero para recuperar un reloj.

A través de su cuenta de Instagram, la opinóloga compartió fotografías de un lujoso Rolex Oyster Perpetual Datejust, avaluado en $9.5 millones.

"1 millón en efectivo a quien encuentre mi reloj. Yo siempre pago, lo saben", escribió en el posteo.

Cabe recordar que la panelista de "Zona de estrellas" sufrió un portonazo a las afueras de su hogar en Las Condes el pasado domingo, quedando con lesiones en hombros, rodillas y manos.

Durante el atraco, antisociales sustrajeron a Barrientos su auto Porsche -encontrado horas más tarde en la comuna de Huechuraba-, su teléfono celular y el reloj en cuestión.