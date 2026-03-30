En la U. de Chile, Verónica Franco recibió el Premio Lenka Franulic 2025

La Universidad de Chile, en su nuevo complejo VM20, a pasos de Baquedano, fue el escenario de la ceremonia de entrega del Premio Lenka Franulic 2025, que recayó en la periodista Verónica Franco Montecinos, conductora de El Diario de Cooperativa.

El galardón de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (Anmpe), nacido en 1963, reconoció en esta oportunidad a la también editora y profesora, quien suma más de 34 años de carrera, consolidándose como una de las más destacadas voces femeninas en la radio nacional.

"Los premios a veces llegan en momentos en que una necesita volver a hacerse ciertas preguntas. No por la vanidad del momento, que debería durar poco, sino por el sentido, por lo que significa hacer periodismo después de tantos años. Sobre qué vale la pena defender. Sobre qué no debería cambiar, aunque cambie todo lo demás", dijo al recibir el premio.

"Con los años he llegado a una convicción muy simple: el periodismo es una carrera profesional, sí, pero sobre todo es un oficio que se aprende todos los días. Un oficio hecho de método, de paciencia, de oído, de calle y de criterio. Un oficio que no consiste -ni puede consistir- solo en tener opinión, sino en saber preguntar y saber explicar. En no conformarse con la primera versión, en exigir pruebas, fechas y contexto, y en distinguir lo relevante de lo meramente llamativo", agregó.

Periodista egresada de la Universidad de Chile y magíster en Formación Docente para la Enseñanza Universitaria, Verónica Franco llegó a Cooperativa en 1991, iniciando su carrera como reportera en las áreas de Trabajo y Educación, siendo luego editora de Prensa y del matinal Por la Mañana en Cooperativa.

En 2001 asumió la conducción de la segunda edición del El Diario de Cooperativa, y desde 2007 también de la emisión matutina del reconocido noticiero nacional. En otras plataformas, fue conductora y panelista en La Red, y también autora de entrevistas para la Revista Caras.

Desde 2011 es profesora de Taller de Radio en Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, y desde 2012 de Radio en la Universidad Finis Terrae. Entre otros galardones, Verónica recibió en 1995 el Premio Periodista Joven del Círculo de Periodistas de Santiago; y en 2012 el Premio de Periodismo Carmen Puelma, de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS).