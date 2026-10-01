Actores de "Animals" y la dirección de Ben Affleck: "Fuimos muy escuchados"

El próximo 9 de octubre Ben Affleck estrenará en Netflix su nueva película "Animals", un thriller en el que interpreta a un candidato a alcalde de Los Angeles cuyo hijo es secuestrado.

La cinta, dirigida y protagonizada por Affleck, tiene a una serie de personajes que se ven empujados a sus límites a raíz de este secuestro. Además de los ganadores del Emmy Steven Yeun, Gillian Anderson y Kerry Washington, la película tiene en su elenco a dos actores que resultan fundamentales para su trama: los mexicanos Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.

Allí interpretan a una pareja de inmigrantes indocumentados que trabajan para la familia del candidato (Affleck) y que tienen un hijo que es amigo del hijo de este político y su esposa (Washington).

"Fuimos muy escuchados por Ben, porque nos dijo desde el principio que Luis Gerardo y yo éramos los mexicanos, que a él le encantaría serlo, pero que nosotros lo éramos. Así que nos pidió que trajeramos la realidad y que cambiáramos lo que nosotros quisiéramos, y cambiamos muchas cosas", detalló a Cooperativa Adriana Paz, actriz de "Animals".

Precisamente la gran mayoría de las escenas en las que aparece Paz y Méndez fueron rodadas en español para mantener la naturalidad de sus personajes. Incluso poseen varios diálogos con Ben Affleck que fueron grabados totalmente en castellano.

"Esta película fue un sueño: ver a todas estas estrellas mientras filmábamos en nuestro idioma, hablando de estos temas que son tan trascendentales como latinos... es algo que no repite mucho en una carrera actoral", destacó Luis Gerardo Méndez.

El actor agrega que esta participación es un hito porque "estamos hablando de un cine muy mainstream con Ben Affleck dirigiendo y a través de Netflix" y "muchas veces estos temas se quedan en circuitos de cine que no son accesibles para la gente".