Actriz de "Bridgerton" defendió la historia queer de la temporada 5

La actriz Hannah Dodd, que da vida a "Francesca" en "Bridgerton", defendió el hito que es tener una historia de amor queer al centro de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix.

El nuevo ciclo se inspirará en el sexto libro de la saga literaria de Julia Quinn, "El Corazón de una Bridgerton", y tendrá a "Francesca" enfrentando el duelo tras la muerte de su esposo "John" y su eventual regreso al mercado matrimonial, en medio de las presiones sociales de la época.

Pero todo dará un giro con el regreso de "Michaela Stirling" (Masali Baduza), prima de su difunto marido, quien despertará sentimientos inesperados en ella.

En conversación con Tudum de Netflix, Dodd valoró que una serie taquillera como "Bridgerton" pueda dar visibilidad a una relación queer como la de "Francesca" y "Michaela", pues esas historias de amor "suelen quedar excluidas de este tipo de series de época, cuando lo cierto es que las personas queer existieron, siempre han existido y siempre existirán".

"Por eso se merecen una historia de amor como cualquier otra persona", agregó la actriz.

Baduza, por su parte, agradeció el apoyo que han tenido por parte de la showrunner Jess Brownell durante las grabaciones del nuevo ciclo, que se llevan a cabo en las afueras de Londres.

"Creo que ha sido muy especial que Jess nos haya guiado en este viaje, porque está muy ilusionada con esta historia. Lo que realmente queremos conseguir es ofrecer una visión realista del amor queer en la pantalla y (darles) un final feliz. Creo que (esto) es realmente importante para que gran parte de la comunidad queer lo vea en la pantalla, para que sepa que puede funcionar y que ellos también merecen sentir el amor", valoró la actriz que da vida a "Michaela".

El rodaje de la quinta temporada ya está en marcha, aunque todavía no hay fecha de estreno. Sí está confirmado que el nuevo ciclo contará con ocho episodios.