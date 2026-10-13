Toei Animation liberó la secuencia de inicio del remake de "Dragon Ball Super", que se titula "Dragon Ball Super: Beerus" y que acaba de estrenarse con gran éxito en la plataforma Crunchyroll.

Al ritmo del tema "ONOGAMI" de MEGATERA・ZERO, el opening celebra el legado de la saga creada por Akira Toriyama, con el viaje de "Gokú" desde su infancia hasta su adultez, con familia y amigos, listo para enfrentar su mayor desafío a la fecha: la llegada del Dios de la Destrucción.

Con episodios de estreno cada domingo en Crunchyroll, el mejorado anime también abarcará el arco del regreso de "Freezer". Además, llegará con una semana de desfase al catálogo de Netflix, comenzando este 17 de octubre.

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